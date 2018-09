Valladolid, Ronaldo: “Voglio rimettermi in forma e aiutare i giovani sul campo”

In molti avranno sperato di rivederlo in campo, almeno un’altra volta. Le sue magie, i suoi dribbling e soprattutto i suoi gol. E, forse, sarà di nuovo possibile, almeno per i giocatori del Valladolid. Sembra infatti che Ronaldo, il Fenomeno, dopo essere diventato azionista di maggioranza del club, abbia intenzione di tornare ad indossare gli scarpini da gioco, non per tornare nel mondo del professionismo, ma per aiutare i propri calciatori in maniera diretta. L’ex attaccante dell’Inter, ai microfoni di El Norte de Castilla, ha parlato di quelli che sono i suoi progetti a breve e lungo termine nel club iberico, confessando anche questo suo particolare desiderio.

AIUTARE – “Io non sono venuto a giocare e non sono in forma per questo. Voglio però iniziare ad allenarmi per rimettermi in forma e per potermi allenare con i ragazzi ed aiutare un pò l’area tecnica, sempre in accordo con l’allenatore, se potrò. Questo sarà un anno molto importante per questo progetto, il più importante”.

NON SOLO BUSINESS – “Non sarò così ipocrita nel dire che non sono interessato al business. Si tratta di ottenere il massimo per il club, di migliorarlo in tutti i suoi aspetti, ma questa non è la prima cosa, i miei sogni sono soprattutto sportivi, soprattutto perché non si tratta solo di giocare con i soldi, ma anche con i sogni di migliaia di persone. Ho ricevuto offerte anche da altri club ma ero con Carlos (il presidente, ndr) già dieci mesi fa, anche se in quel momento non ero interessato. Avevo un pò paura del debito del club, ma poi abbiamo parlato di nuovo e abbiamo raggiunto un accordo. Oltre al “business” in sé, perché il calcio è anche un grande business, penso di poter contribuire molto a questo club e a questa città. Ovviamente molto dipenderà anche dal sostegno della gente. Non ho alcun gruppo di investimento, per ora, con me. Questi sono i miei soldi, sono i miei desideri ed è il mio progetto”.