Varane il ‘permaloso’: retroscena sui malumori con il Real Madrid

Raphael Varane e il Real Madrid, una storia destinata, forse, ad interrompersi la prossima estate. Il centrale francese ha confidato di volere cambiare aria e di cercare nuovi stimoli in altri campionati. Francia, Premier League ma anche Italia, molto apprezzate dal classe ’93.

Ma come riporta AS, dietro al malumore del difensore, ci sarebbe un motivo ben preciso: il 26enne sarebbe rimasto molto infastidito dal mancato omaggio al Santiago Bernabeu ad inizio stagione, in seguito alla conquista del titolo di Campione del Mondo con la Francia a Russia 2018.

Un trattamento d’onore che, invece, è stato riservato ai suoi rivali di sempre del Barcellona, nonché compagni di Nazionale Umtiti e Lenglet, ma anche a Griezmann, Lemar e Hernandez dell’Atletico Madrid. Da allora, i rapporti tra Varane e il Real Madrid hanno continuato a deteriorarsi, fino ad arrivare alla decisione di lasciare i Blancos al termine della stagione.