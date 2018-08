Villarreal, magia al Madrigal: un mago riaccoglie Cazorla

Dopo l’annuncio di qualche settimana fa, ecco anche la presentazione in grande stile. Il Villarreal accoglie Santi Cazorla al Madrigal e lo fa in un modo molto speciale. Un mago, un’apparizione speciale per dare il bentornato al giocatore spagnolo dopo un periodo davvero difficile che lo ha visto protagonista di tanta sfortuna a causa degli infortuni.

RITORNO – 21 mesi dopo l’infortunio shock al tendine, Santi Cazorla, ex Arsenal, aveva fatto il suo ingresso in campo durante un’amichevole, ma ora il Villarreal ha voluto ufficialmente riaccoglierlo a casa. Una vera e propria magia ha fatto tornare il 33enne al Madrigal. La squadra spagnola ha riaccolto con un mago l’esterno spagnolo che negli ultimi anni ha vissuto un vero e proprio calvario. Dopo undici operazioni e oltre due anni senza scendere in campo, ecco la presentazione show in grande stile per il giocatore che ore è pronto a rimettersi in gioco. Svincolato dall’Arsenal, il classe ’84 non si è mai voluto arrendere e ora vuole tornare al top ed essere ancora protagonista.