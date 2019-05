Xavi allontana il Barcellona e pizzica: “Non posso allenarla come prima esperienza. E in Champions…”

Xavi Hernandez ha da poco annunciato l’addio al calcio giocato dopo l’esperienza in Qatar all’Al-Sadd. L’ex calciatore del Barcellona ha parlato del suo futuro e della prossima avventura che sarà, con ogni probabilità, nelle vesti di allenatore.

Lo spagnolo, accostato spesso proprio al suo ex club catalano, ha detto la sua ai microfoni di TV3, allontanando per il momento la panchina della squadra di Messi e parlando della recente delusione dei blaugrana in Champions League che ha generato molte polemiche proprio nei confronti del tecnico Valverde, il cui futuro è sempre più in bilico.

ALLENATORE – “Io allenatore del Barcellona? Sinceramente non mi ci vedo ancora. Non posso iniziare la mia carriera come allenatore della prima squadra del Barça, non è normale. Devo essere prudente in questo senso e consapevole che si tratta di non bruciare le tappe troppo in fretta. Devo dimostrare di essere un allenatore. Per me è un nuovo palcoscenico, comincio da zero, e sarebbe troppo presto tornare al Barcellona o prendere una squadra della Prima Divisione, non solo il Barça intendo. Le voci sul Barcellona, adesso, sono solo grandi parole. Chiaramente il mio obiettivo è di arrivare un giorno al Barcellona, ma dovrò essere molto preparato”.

STOCCATA – E a proposito dei blaugrana: “Penso che il Barça debba dominare nuovamente le partite, in caso contrario, è impossibile vincere, soprattutto in Champions. La storia ci dice che il Barcellona ha vinto la Champions League, e ha vinto il campionato quando ha dominato nel gioco sul campo. Se domina il gioco, vince. E adesso, in questo momento, non lo fa e non lo ha fatto in Champions”.