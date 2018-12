Xavi: “Il bel calcio è tenere la palla. Francia campione del mondo? Giocare in contropiede non mi piace…”

Xavier Hernández Creus, meglio noto come Xavi, ex storico giocatore del Barcellona, ha parlato in una lunga intervista a Marca. Calcio spagnolo, mondiale e la sua visione del mondo del pallone. Un calcio fatto di possesso palla, quel famoso Tiki Taka nato dalla squadra blaugrana di Pep Guardiola in cui lui era grande protagonista con Messi, Iniesta e compagni. Ed è proprio dalla sua visione delle gare e di questo sporto che lo stesso centrocampista attualmente in forza all’Al-Sadd muove una piccola critica addirittura alla Francia, campione del mondo nell’ultimo torneo di Russia.

IN SPAGNA – “Ne La Liga il calcio è migliorato. Da quanto c’è stato Guardiola c’è una nuova visione di approccio alla gara. Le partite sono più combattute e gli allenatori maggiormente preparati. Non credo ci sia così tanta differenza tra i top club e le altre squadre. Ho visto di recente Espanyol-Betis e devo dire che nonostante qualche errore tecnico è stata una grande partita con due bravissimi allenatori”, ha detto Xavi riguardo al campionato spagnolo.

CRITICA – Dalla Spagna al Mondiale di Russia, dove Xavi muove qualche critica per il calcio visto, anche se ammette che in una competizione così importante sia giusto affrontare le partite con un approccio un pò diverso dal solito: “In un torneo così gli allenatori sanno che con un errore rischi di uscire fuori quindi propongono un calcio più pratico e meno bello. Il risultato è quello che conta, sopra ogni cosa. Vedi la Francia, – ha voluto precisare il centrocampista con un pizzico di polemica – hanno vinto perché sono stati ordinati, precisi e…hanno giocato in contropiede con Griezmann e Mbappé difendendo e correndo subito dalla parte opposta nelle ripartenze. Non condivido, non mi entusiasma un calcio così, ma si impara anche da questo”. “Non sono la verità assoluta, ma per me il calcio e giocare bene significa tenere la palla”.

GIOCARE BENE – E dunque ecco chi, per Xavi, gioca bene a calcio: “Il Chelsea di Sarri gioca bene. Il Betis, il Barcellona, la Spagna di Luis Enrique, l?Arsenal con Emery. Per non parlare del Manchester City di Guardiola che è il numero uno del gioco e lo differenzia da tutti gli altri allenatori”. E a proposito di Barcellona e della Liga, un pensiero anche su Messi e poi sui rivali di sempre, i Blancos del Real Madrid: “Messi? Gli darei il Pallone d’Oro ogni anni. Lui è incredibile”. E sul Real: “Loro hanno vinto le ultime Champions League. Fanno un altro tipo di calcio. Lopetegui e poi Solari? Julen voleva portare ordine. Qualcosa che al Real Madrid non si vedeva da 15-20 anni. Ma non gli hanno dato il giusto tempo”.