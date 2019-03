Balotelli: “Clima incredibile a Marsiglia. Voglio restare. Nazionale? Mancini non ha bisogno di vedere le mie partite…”

Lunga e interessante intervista rilasciata da Mario Balotelli a La Provence a margina della gara tra il suo nuovo club e il Nizza. L’attaccante del Marsiglia, autore di 4 reti in 6 partite con la squadra allenata da Rudi Garcia ha parlato del suo impatto con la nuova squadra, ma anche della voglia di fare bene anche in futuro e, magari, di restare proprio nella città francese anche alla fine della stagione.

Super Mario, poi, si è soffermato sugli obiettivi futuri, parlando anche della Nazionale Italiana e del ct Roberto Mancini.

MARSIGLIA – “Come mi spiego l’impatto sulla squadra? Non so, è stato subito tutto facile. Il clima incredibile, i tifosi, i compagni. Sapevo dall’inizio che mi sarei trovato bene. Per questo ho anche detto a Raiola che vorrei restare. Il mio contratto termina alla fine della stagione e dopo discuteremo, ma qui sto bene e vorrei davvero rimanere”. “Garcia ha detto che il mio arrivo ha aiutato la squadra? Dice che il mio arrivo ha tolto pressione agli altri, è possibile. Io vivo allo stesso modo in tutte le squadre. Porto quello che sono nello spogliatoio”.

ITALIA – C’è spazio anche per la Nazionale: “A me piace giocare per l’Italia. Credo sia il sogno di tutti indossare la maglia della Nazionale e lo è anche per me. Se Mancini verrà a vedermi a Marsiglia? Lui non ha bisogno di venire allo stadio per vedermi giocare. Lui mi conosce. Sa tutto di me e sa cosa posso fare”.