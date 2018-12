Barcellona, comunicato ufficiale su Rabiot: “Nessun accordo e nessuna violazione del regolamento”

Rabiot al Barcellona, tormentone di mercato che non sembra destinato a placarsi. Il centrocampista francese del Paris Saint-Germian, in rotta col club parigino, sembra essere destinato a vestire la maglia blaugrana del club catalano, ma non con poche difficoltà. I rumors di mercato, che vedono coinvolta anche la madre-agente dello stesso centrocampista avevano rimescolato le carte con l’entourage del francese che, oltre ai 10 milioni di indennizzo che il Barcellona avrebbe dovuto dare al club parigino, avrebbe chiesto altri 5 milioni per la riuscita dell’affare.

In tal senso, per riportare all’ordine, ecco che la stessa società azulgrana ha voluto precisare che non esiste alcun accordo col giocatore e, dunque, che non ci sono state violazioni dei regolamenti.

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale e tramite i canali social, il Barcellona ha messo, quindi, a tacere per il momento le voci sul presunto accordo tra le parti.

PRESA DI POSIZIONE – “In seguito alle notizie apparse in Francia, l’FC Barcelona afferma di non avere violato alcun regolamento riguardante la firma del giocatore del PSG. Gli unici contatti sono stati effettuati nel mese di agosto e, i più attuali, una settimana fa. In entrambi i casi, sono stati presi contatti con gli ufficiali sportivi del PSG per mostrare l’interesse del FC Barcelona per il giocatore Adrien Rabiot. L’FC Barcelona ha sempre voluto lavorare con la massima trasparenza con il PSG e con qualsiasi altro club. L’FC Barcelona nega l’esistenza di qualsiasi tipo di accordo con il giocatore del PSG Adrien Rabiot”. Una precisazione dovuta, anche, forse, per evitare di incappare in qualche sanzione da parte dell’Uefa.