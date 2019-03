Bordeaux, dramma Kalu: rapita la madre

Ore di apprensione in casa Bordeaux. La madre dell’attaccante Samuel Kalu è stata infatti rapita mentre rientrava a casa, in Nigeria. A raccontarlo è stato lo stesso giocatore dei francesi, che ai media nigeriani ha così svelato: “I rapitori, la prima volta, hanno chiesto un riscatto di tre milioni di nairas. Abbiamo pagato la cifra e loro ci hanno assicurato che avrebbero liberato mia madre appena possibile. Abbiamo atteso tutta la notte, ma non l’hanno lasciata andare. Il mattino seguente ci hanno nuovamente chiamato, chiedendoci altri soldi perché il denaro era stato consegnato ad altri. Adesso hanno chiesto quindici milioni di nairas (equivalenti a 36.600 euro)”.

Una vicenda analoga era già capitata ad Obi Mikel, con il padre rapito durante i Mondiali di Russia lo scorso anno.