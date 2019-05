Buffon, la pensione può attendere: pronto a una nuova avventura

Non ne vuole sapere di appendere gli scarpini al chiodo, Gianluigi Buffon. Il portiere, malgrado abbia spento a gennaio le quarantuno candeline, ha ancora voglia di calcare il prato verde e di mettersi in gioco, anche in caso di addio al Paris Saint-Germain. Sembra infatti improbabile una sua permanenza a Parigi, con il club che difficilmente gli prolungherà il contratto in scadenza al termine della stagione, ma l’estremo difensore non dirà ancora addio al calcio giocato.

FUTURO – Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, Buffon attende di incontrare la dirigenza del Psg e, in caso di divorzio, è pronto a prendere in esame le numerose offerte ricevute da club qualificati per la prossima edizione della Champions League.