Clamoroso: Rabiot potrebbe restare al Psg

Clamorosa notizia proveniente dalla Francia: Adrien Rabiot potrebbe restare al Paris Saint-Germain. Il centrocampista, che andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, ha vissuto una stagione tormentata, non vedendo più campo negli ultimi mesi dopo essersi rifiutato di prolungare il contratto con i parigini. Nelle ultime ore, secondo quanto raccolto da Le10Sport, le cose sarebbero però cambiate.

SVOLTA – Il cambiamento alla guida della direzione tecnica, con Leonardo in procinto di prendere il posto di Antero Henrique come direttore sportivo, potrebbe infatti portare a scenari inimmaginabili fino a pochi giorni fa: Leonardo starebbe cercando in queste ore di convincere Rabiot a rimanere a Parigi, considerandolo un elemento chiave all’interno del progetto tecnico.