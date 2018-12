Dalla Francia, è polemica su Neymar: lui è già in vacanza, i tifosi insorgono

Spesso criticato per il suo atteggiamento in campo, Neymar non trova pace, neppure quando non gioca.

Dopo il nuovo look che ha lasciato tutti senza fiato, l’asso brasiliano è al centro di una nuova polemica. Questa volta, la colpa è della vacanza anticipata che il 10 del Paris Saint-Germain si è preso nonostante la sua squadra sia ancora impegnata prima del Natale. Assente nella sfida di Coppa di Lega contro l’Orleans, O’Ney salterà anche la gara di campionato contro il Nantes in programma questo sabato alle 21.

La motivazione ufficiale è un problema fisico all’adduttore, ma in Francia non sono poi così sicuri sia al 100% la verità. Ecco allora che France Football ha lanciato un sondaggio dal proprio sito ufficiale rivolto ai tifosi del club parigino chiedendo appunto la loro opinione sull’assenza del giocatore, già in Brasile a godersi le feste. Normale che Neymar sia già in vacanza? La risposta per il 56% dei votanti è NO.

Neymar, dunque, continua a far parlare di sé…