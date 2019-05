Dalla Francia: Psg, Neymar parte per il Brasile senza il permesso di Tuchel

Ultimo allenamento della stagione, quello sostenuto oggi dal Paris Saint-Germain. I francesi, con la gara di venerdì contro il Reims, chiuderanno il torneo, che andrà però in archivio con un caso. Secondo quanto raccolto da Le Parisien, alla sessione odierna di lavoro non ha infatti preso parte Neymar, con l’attaccante che è partito per il Brasile in vista della Coppa America, in programma dal 14 giugno al 7 luglio, senza l’autorizzazione del tecnico Thomas Tuchel.

LE PAROLE DI TUCHEL – “Permesso a Neymar? No, almeno da parte mia. Non spetta a me la decisione di farlo andare o meno”, ha dichiarato infastidito l’allenatore. Episodio che testimonia ancora una volta i rapporti non proprio idilliaci tra Tuchel e l’attaccante, con Neymar che potrebbe lasciare Parigi in estate.