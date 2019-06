Dani Alves spaventa il Psg: “Futuro? Dipende, ecco cosa voglio…”

Rischia di concludersi dopo appena due stagioni l’esperienza di Dani Alves al Paris Saint-Germain. Il brasiliano, direttamente dal ritiro della nazionale verdeoro, con la quale è impegnato in Copa America, ha infatti rilasciato alcune emblematiche dichiarazioni sul proprio futuro.

FUTURO – “Ad ora non so cosa accadrà, tutto dipenderà dalla proposta che mi verrà fatta. Io sto con i tifosi del Psg, con gli appassionati e con chi si preoccupa per le sorti del club, ma i risultati attesi, purtroppo, non sono stati raggiunti: io voglio una squadra che sia realmente in grado di competere per gli obiettivi ai quali aspiriamo”.

INCONTRO – Adesso, decisivo per il destino del brasiliano, sarà un incontro con il nuovo direttore sportivo Leonardo, il quale cercherà di convincere Dani Alves a restare ancora a Parigi.