Diarra, si va verso la risoluzione col Psg: si dedicherà alle bibite

UDal calcio alle bibite: Lassana Diarra è pronto definitivamente a cambiare mestiere e a dire basta con il calcio. Come riporta L’Equipe, il centrocampista 33enne avrebbe deciso di dire addio al PSG in modo amichevole. Il francese, in scadenza a giugno, in questa stagione ha giocato solamente quattro partite e sembra ormai deciso a firmare la risoluzione del contratto con il club campione di Francia in carica per dedicarsi a tempo pieno alla sua marca di bibite energetiche. L’ex Chelsea, Arsenal e Real Madrid era arrivato a Parigi poco meno di un anno fa. Diarra, infatti, ha recentemente fondato un’azienda di bibite energetiche per lo sport dal nome “Heroic Sport” e sembra aver già avuto un discreto riscontro dal mondo sportivo avendo ottenuto anche una partnership con la Nba come si legge da questo post su Instagram.