Francia, novità per le trasferte: prezzi fissi per i tifosi

Svolta in Francia in tema calcio e trasferte: dall’anno prossimo le gare esterne saranno a prezzo fisso: 10 euro per la Ligue 1, 5 euro per la Ligue 2. La decisione è stata presa dalla federazione. Dalla prossima stagione, le trasferte nei match di campionato e delle coppe nazionali saranno a prezzo fisso.

A deciderlo è stata la LFP, la lega di calcio professionistico francese, che ha promosso la tariffa fissa e il prossimo 6 giugno sarà chiamata a presentare la proposta al consiglio per la definitiva approvazione. Come spiegato nel comunicato ufficiale della LFP, l’obiettivo è quello di favorire lo spostamento dei tifosi anche in trasferta grazie a spese ridotte. Un passo in avanti importante che dimostra come il movimento calcistico francese sia molto interessato al bene delle varie tifoserie, senza le quali il calcio non sarebbe la stessa cosa.