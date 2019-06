L’uomo più ricco della Gran Bretagna pronto a comprare il Nizza

Calciomercato e non solo. L’estate diventa bollente anche con i cambi di proprietà. L’ultimo, potrebbe avvenire in Francia, in Ligue 1, dove il Nizza è stato “preso di mira” addirittura da Jim Ratcliffe, l’uomo che nel 2018 figurava come il più ricco della Gran Bretagna secondo il Sunday Times Rich List.

Come riporta il Daily Mail che cita Nice-Matin, giornale francese, nelle scorse ore sarebbe stata presentata un’offerta da circa 90 milioni di sterline, 100 milioni di euro, per rilevare il club. Nell’operazione sarebbe intervenuto a negoziare in prima persona il fratello di Ratcliffe. Il potente magnate britannico, che vanta un patrimonio di 21 miliardi di sterline, aveva già provato a febbraio ad acquistare il club francese e anche in passato aveva fatto un tentativo per il Chelsea. Nel 2017, invece, aveva acquistato la squadra svizzera del Losanna.

Adesso per Ratcliffe sembrano aprirsi le porte del campionato francese. Il Nizza, allenato da Patrick Viera, avrà dunque un nuovo proprietario.