Marsiglia, Balotelli dopo l’esultanza-selfie su Instagram: “Ragazzi, vi svelo un segreto…”

Balotelli sembra essere tornato l’attaccante strepitoso di qualche anno fa. Merito anche della sua nuova squadra, il Marsiglia, che ha permesso all’ex Milan e Inter di ritrovare la giusta serenità per giocare a pallone e riconquistarsi una maglia e una chiamata da parte del c.t. della Nazionale, Roberto Mancini. L’attaccante dell’Olympique è stato protagonista di un’esultanza social dopo un gol che, Super Mario, ha voluto spiegare poco fa proprio su Instagram, il social dove aveva condiviso il video della sua gioia. Il riferimento è a chi spesso lo accusava di non esultare dopo i gol come mancanza di rispetto alla squadra. Balo ci ha tenuto a precisare tramite un post: “Vi racconto un piccolo segreto – ha scritto Balotelli -. Dopo un gol di solito non festeggio… avete mai visto un postino festeggiare dopo aver consegnato la posta?”. Poi l’attaccante ha aggiunto: “Ragazzi … alla fine l’ho incontrato la settimana scorsa festeggiando e sorridendo dopo avermi consegnato un pacco, quindi … da ora in poi inizierò a esultare anche anche io”.