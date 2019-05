Marsiglia, Garcia ‘adieu’: pronto un altro ex Roma come sostituto

Una stagione davvero da dimenticare per il Marsiglia. Fuori da ogni gioco per la Champions League e per l’Europa League. Fuori ai trentaduesimi di finale della Coppa di Francia e davvero pochi sorrisi.

Lo stesso allenatore Rudi Garcia non credeva di trovarsi in una situazione simile e ha definito quest’annata “la peggiore” della sua carriera. Ecco allora che la società starebbe correndo ai ripari in vista del prossimo campionato. L’Olympique Marsiglia pensa già al possibile sostituto dell’ex Roma. Come riporta Sky infatti, il club francese starebbe pensando a Gabriel Heinze, anche lui una vecchia conoscenza dell’ambiente giallorosso, nonché ex difensore della Nazionale argentina e del Manchester United. Heinze, al momento, è alla guida del Velez Sarsfield, i primi contatti però sarebbero già stati avviati.