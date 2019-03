Marsiglia, Garcia esalta Balotelli: “Indispensabile, fa la differenza…”

Trionfa il Marsiglia nel personalissimo derby di Mario Balotelli contro il suo ex Nizza. Una rete proprio di Super Mario regala il successo agli uomini di Rudi Garcia che adesso intravedono uno spiraglio per il terzo posto che, ad inizio stagione, sembrava quasi un miraggio.

Al termine della gara, l’ex tecnico della Roma ha esaltato la prova del centravanti italiano. Non solo il gol, ma un atteggiamento maturo per tutto l’arco della sfida.

ESALTA – “Balotelli? Indispensabile, un marcatore di questo calibro fa la differenza sempre, non ha bisogno di molte opportunità per essere letale. Ma dopo questa gara non voglio congratularmi con lui per il suo gol, è in grado di farli e ne farà tanti altri, ma per il suo atteggiamento. È stato eccezionale, quando c’era un pò di stanchezza fisica è stato intelligente, ha fatto un buon lavoro”. “Terzo posto? Rimangono dieci giornate, la prossima sarà una partita molto difficile ma ci crediamo. Mi è piaciuta la squadra per l’organizzazione difensiva, abbiamo impedito loro di giocare alle nostre spalle con il talento e la velocità di Saint-Maximin e Atal. Questa squadra ha ripreso fiducia e, ripeto, ha trovato un finalizzatore“.