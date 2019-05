Mbappé spaventa il Psg: “Futuro? Forse da un’altra parte…”

Premio come miglior giocatore della Ligue 1 per Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain. Il giocatore, anche durante questa stagione, ha infatti confermato le sue enormi qualità, che ne fanno un pezzo pregiato in sede di mercato. E il francese, dopo aver ricevuto il prestigioso riconoscimento, si è lasciato andare ad una frase che alimenta le speranze delle sue corteggiatrici.

FUTURO – “È un momento molto importante per me, arrivo ad una svolta della mia carriera. Penso che adesso sia giunto il momento di prendersi maggiori responsabilità. Forse sarò felice qua a Parigi, forse invece lo sarò in un altro posto con un nuovo progetto”. Dichiarazioni che potrebbero strizzare l’occhio al Real Madrid, da tempo interessato a Mbappé e pronto ad investire profumatamente sul mercato in estate.