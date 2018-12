Monaco, l’attacco di Henry: “Squadra senza voglia. Così non si può vincere…”

Altra sconfitta, altro pesante ko. La musica non cambia in quel di Monaco, dove il club del Principato occupa la 19esima posizione in classifica e neppure la cura Thierry Henry sembra aver dato i suoi frutti. Dopo l’addio di Jardim e l’arrivo dell’ex stella dell’Arsenal, la situazione della squadra non è assolutamente cambiata.

Il netto 3-0 subito nell’ultima gara ad opera del Lione è solo l’ennesimo risultato negativo dall’arrivo di Titì. 13 punti in classifica, ultimo posto distante solamente cinque lunghezze e un campionato che si fa sempre più duro. Ecco perché, come riporta Sport, l’allenatore dei francesi ha voluto provare a smuovere le cose con un duro attacco alla squadra, sperando, forse, di stimolare in positivo i giocatori a dare di più.

L’ACCUSA – “C’è una mancanza di desiderio, di voglia di vincere. Sì, è vero che abbiamo finito in 10, ma dobbiamo solamente congratularci con il Lione che ha fatto una buona partita. Da parte nostra, però, c’è una totale mancanza di desiderio di vincere e questo è inquietante”, ha spiegato Henry che ha continuato in maniera molto critica: “Il secondo gol riassume esattamente la partita per me, un passaggio di 35 metri tra due dei nostri giocatori, non riesco proprio a capirlo. Se non hai voglia di vincere, è difficile poi fare risultato in una partita di calcio. L’avevo già detto prima, ormai è passato un po’ di tempo da quando ho fatto questa osservazione, ma il problema è che cerchiamo di andare avanti, ma succede sempre. C’è una mancanza di desiderio di vincere, quindi non ci sono scuse”.