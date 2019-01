Monaco, tragedia in casa Falcao: morto il padre dell’attaccante

Non è certo un bel momento in casa Monaco, ma oltre ai problemi in campo, purtroppo la vita riesce sempre a stupire, questa volta in negativo.

LUTTO – Un grave lutto che colpisce Falcao, attaccante tra i migliori bomber d’Europa. Nella notte, infatti, è morto il padre Radamel Garcia King, anche lui con un passato da calciatore: secondo la stampa locale, sarebbe stato fatale un infarto mentre giocava a tennis con degli amici. Falcao senior, solamente 61enne, dopo essere stato portato immediatamente in ospedale, non è riuscito a sopravvivere. Vani i tentativi di salvargli la vita.