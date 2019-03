Neymar celebra i 10 anni di carriera: “Ho sbagliato tanto”

“Tutto è iniziato in questa immagine. L’aspetto di chi voleva realizzare rapidamente i suoi sogni e che sognava in grande. In questi 10 anni ho vinto, ho fallito, ho perso, ho fallito, ho provato, ho fallito, avevo rimpianti, ma soprattutto ho imparato molte cose”. Dopo dieci anni di carriera Neymar ha postato su Instagram un testo in cui fa una sintesi della sua traiettoria professionale. L’attaccante del Psg ha ricordato gli alti e bassi della sua carriera: “Ho avuto bisogno di perseveranza … non aver paura di fallire, e se fallisco, se riprovarci di nuovo … Sono così nella vita e sul campo, io e il mio stile di gioco”. Il brasiliano ha utilizzato la foto della sua prima partita con il Santos e ha scritto che da quel giorno ha capito molte cose: “Ho compiuto molte cose in questi 10 anni, molti successi e vittorie che rimarranno con me per il resto della mia vita. Ho anche subito sconfitte, da cui continuerò sempre ad imparare – ha continuato Neymar – Sono passati 10 anni, ho ancora sogni e farò tutto il possibile e qualche volta l’impossibile da raggiungere. Il coraggio è il mio soprannome…”