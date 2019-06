Neymar, il comunicato medico del Psg: ecco quanto starà fuori

Non è certo un momento facile per Neymar. Dopo il caso di presunto stupro e l’infortunio alla caviglia che lo ha messo ko e che gli farà saltare la Copa America, arrivano delle notizie per lo meno positive. Infatti, l’asso brasiliano non dovrà sottoporsi all’ennesimo intervento chirurgico per curarsi.

Lo ha comunicato il Paris Saint-Germain attraverso un annuncio pubblicato sui canali ufficiali del club. “Laurent Aumont, medico sociale del Paris Saint-Germain, ed il professor Gérard Saillant, figura internazionale della medicina dello sport e membro del consiglio medico del club, hanno valutato l’infortunio occorso a Neymar Jr, che si è fatto male con la squadra brasiliana mercoledì scorso in una partita di preparazione alla Copa America. Entrambi i medici hanno diagnosticato una distorsione del legamento laterale esterno della caviglia destra senza necessità di intervento chirurgico. Il trattamento di questa lesione si articolerà attorno a una riabilitazione funzionale. Il ritorno dell’attaccante del Paris Saint-Germain dovrebbe avvenire entro quattro settimane”.