Neymar nel mirino del fisco spagnolo: il Psg avrebbe cancellato le cifre dello stipendio

Dopo l’infortunio, potrebbero esserci altri guai in arrivo per l’asso del Paris Saint-Germain Neymar. L’attaccante, infatti, è tornato nel mirino del fisco spagnolo. L’agenzia tributaria avrebbe aperto un’indagine per il passaggio del brasiliano dal Barcellona al Psg per presunti debiti pendenti da parte del fuoriclasse. L’obiettivo è quello di stabilire se nell’anno del suo passaggio dalla Spagna alla Francia, Neymar abbia pagato tutte le tasse dovute.

NASCOSTI – Sarebbero 64,4 i milioni di euro dovuti da Neymar al fisco avendo vissuto più di 183 giorni in Spagna. Per vederci meglio sulla questione, il fisco avrebbe visionato alcuni documenti relativi al contratto del btasiliano con il Psg. Ma è proprio su questo punto che arriva una clamorosa notizia. Secondo quanto riporta El Mundo, infatti, nel documento trasmesso dalla Francia alla Spagna sarebbero state cancellate le cifre dello stipendio del giocatore, alludendo che si tratti di dati sensibili e confidenziali. Il periodico sottolina anche come questo, aumenti, di fatto, le perplessità e i dubbi del fisco che dovrebbe richiedere un nuovo documento per venire a capo della vicenda.