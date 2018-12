Nizza, pugno duro di Vieira: Balotelli non convocato per il Guingamp

Continua il periodo difficile di Mario Balotelli al Nizza. Ancora a secco di reti in Ligue 1, il centravanti ex Inter e Milan non è stato convocato dal mister Patrick Vieira per il match contro il Guingamp in programma domani e valevole per la Coppa di Lega. Alla base della decisione, puramente tecnica in quanto Balotelli si è allenato regolarmente, sembrerebbe esserci l’acceso sfogo dei giorni scorsi di Super Mario, che ha affermato di voler tornare a giocare in un top club. Le dichiarazioni non sono passate inosservate al tecnico del Nizza, che ha così deciso di non convocarlo. Questo è solamente l’ultimo episodio di un rapporto alquanto complicato tra i due, con il giocatore azzurro autore di ripetute proteste nei confronti di Vieira per le continue sostituzioni subite. L’idillio tra Balotelli e la società francese, iniziato nell’agosto 2016, sembra essere quindi già giunto al tramonto.