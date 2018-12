Nizza, Cyprien sta con Balotelli: “Non dimentichiamo cosa ha fatto per il club. Vorrei che restasse…”

L’avventura nella Costa Azzurra con la maglia del Nizza sembra essere agli sgoccioli per Mario Balotelli. L’attaccante italiano ha praticamente ricevuto il benservito da parte del presidente del club francese che ha annunciato l’addio, certo, la prossima estate.

Il futuro del bomber ex Milan e Inter è incerto e su di lui, diversi club si sono fatti avanti. Ma c’è chi, all’interno del club francese, preferirebbe avere Super Mario in squadra, ancora una stagione. Wylan Cyprien, centrocampista del Nizza,infatti, intervistato dai microfoni di Nice Matin si è detto assolutamente favorevole all’eventuale permanenza del bomber in squadra, ricordando anche le passate stagioni in cui Balotelli ha trascinato la squadra fino a primi posti della Ligue 1.

IMPORTANTE – Riconoscente per il lavoro fatto in passato per la squadra ma anche per gli stimoli che gli aveva trasmesso al suo arrivo, Cyprien si è schierato a favore del compagno di squadra: “Mario è molto apprezzato nello spogliatoio, hanno tutti grande rispetto per ciò che ha fatto nella sua carriera. Nella mia prima stagione qui ho messo tanta applicazione perché lui era molto esigente. Non bisogna dimenticare cosa ha fatto per il Nizza, le sue prime due stagioni qui sono state magnifiche. Mi piacerebbe se restasse qui, lui è uno che vive per il gol”.