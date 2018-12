Nizza, Viera: “Balotelli via a gennaio? Tutto è possibile…”

Lo 0-0 in coppa di lega contro il Guingamp e la successiva sconfitta ai rigori che è valsa l’eliminazione dal torneo, non pare aver fatto cambiare idea a Patrick Viera, allenatore del Nizza, per quanto riguarda Mario Balotelli.

L’ennesima esclusione dai convocati è stata pagata a caro prezzo dall’allenatore francese che, dopo i deludenti minuti regolamentari, in cui sicuramente il talento di Super Mario sarebbe stato utile per dare, quantomeno, una scossa alla partita, ha visto la sua squadra perdere ai calci di rigore, specialità, proprio del bomber italiano.

Al termine del match, Viera ha parlato nella conferenza stampa per analizzare la sconfitta, e ha parlato, inevitabilmente del centravanti, il cui futuro sembra sempre più lontano da Nizza.

VIA – Lo stesso presidente dei francesi lo aveva annunciato qualche tempo fa: Balotelli non rinnoverà col Nizza e questa estate partirà. Ma Viera, non ha messo paletti per quanto riguarda anche l’immediato futuro del giocatore lasciando una porta, più che aperta, spalancata all’addio del classe già a gennaio e confermando l’esclusione del giocatore anche per la prossima partita: “Balotelli non verrà convocato per la partita. E’ una mia decisione. Il suo futuro? E’ sotto contratto col club. Se andrà via? Tutto è possibile…”.