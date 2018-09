PSG, Al Khelaifi: “Col Liverpool gara difficile ma abbiamo Tuchel, tecnico migliore al mondo”

Il PSG è pronto a fare il suo esordio in Champions League dopo un avvio di stagione straripante in punti e in gol: 17 le reti segnate in cinque gare, 4 quelle subite e vetta solitaria della classifica con 15 punti su 15 disponibili. Il reparto avanzato dei parigini è una vera e propria macchina da gol, pronta a seminar panico tra le difese avversarie nella massima competizione europea.

La prima vittima potrebbe essere il Liverpool che, però, non ha nulla da invidiare ai parigini. A proposito, il Presidente del PSG Al Khelaifi, ai microfoni di Telefoot, ha detto la sua, sottolineando massima fiducia per mister Tuchel: “Sarà una partita complicata, onestamente, sappiamo che è difficile giocare lì, affrontiamo la finalista della Champions League, ma il PSG ha buoni giocatori e un buon allenatore per giocare una grande partita, avremo una bella squadra con il miglior allenatore del mondo”.