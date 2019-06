Psg, Al-Khelaifi e il ritorno di Leonardo: “Ha segnato la storia del nostro club. Qui per fare un nuovo ciclo…”

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Psg, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito del club francese dopo l’ufficialità del ritorno di Leonardo come direttore sportivo. Il brasiliano, dopo l’esperienza al Milan ha deciso di tornare in Francia dove, già nel 2011 era approdato come dirigente.

A dare il benvenuto all’ex calciatore è stato il numero uno del club che si è detto pronto ad iniziare un nuovo corso vincente con lui: “È un momento speciale vedere Leonardo tornare a Parigi. Ha segnato la storia del nostro club, tutti conosciamo il suo ruolo e il suo impatto da direttore sportivo all’inizio di questo progetto. Il Psg è sempre stato la sua famiglia, siamo lieti di dargli nuovamente il benvenuto. Il suo ritorno, con il suo dinamismo e talento, contribuirà a dare il vita ad un nuovo ciclo. Questo ritorno farà felice il Parco dei Principi, che ha sempre avuto Leonardo nel cuore”. Queste le prole di Al-Khelaifi rilasciate al sito ufficiale del club parigino.