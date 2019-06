Psg, Al-Khelaifi tuona: “Basta atteggiamenti da star”

Una stagione deludente, quella andata in archivio per il Paris Saint-Germain. Malgrado la conquista del titolo in Ligue 1, i francesi hanno dovuto incassare l’ennesima delusione europea, venendo eliminati dal Manchester United negli ottavi di Champions League. Un ko che ancora non è stato digerito dal presidente Al-Khelaifi, che ha così parlato a France Football.

BASTA STAR – “I calciatori devono assumersi le loro responsabilità ancor più di prima, tutto dovrà essere diverso: dovranno lavorare di più. Io non sono qui per fare un piacere e se non sono d’accordo le porte sono aperte. Non voglio più vedere atteggiamenti da star”.

LEONARDO – “Avrà tutti i poteri sportivi: è il mio uomo e in lui ho piena fiducia. Ha un’autorevolezza che farà bene a tutti, in particolare ai giocatori”.