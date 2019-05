Psg, ancora guerra con Rabiot: tutti presenti alla festa tranne lui

Serata di festa, seppur moderata, in casa Paris Saint-Germain. Dopo il 4-0 al Digione, davanti al pubblico del Parco dei Principi, la squadra di Thomas Tuchel ha esultato per il titolo di campione di Francia ottenuto qualche settimana fa.

Tutti invitati sul palco per la breve cerimonia. Presenti Cavani, Thiago Silva, Buffon e anche gli squalificati Neymar e Marquinhos, come da recente comunicato della società. Ma anche nella giornata di gioia, una nube di polemica non poteva mancare.

ASSENTE – Infatti, come sottolinea RMC, nonostante l’invito del Psg a tutti i suoi tesserati a partecipare alla giornata di festa, Adrien Rabiot, centrocampista in rotta col club da mesi, non si è presentato. Una presa di posizione che conferma il clima ostile che è intercorso tra le parti in questa seconda parte di stagione. Il classe ’95 a giugno sarà libero di trasferirsi altrove e, finalmente, ogni problema verrà risolto.