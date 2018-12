Psg, Areola: “Buffon il mio idolo. Champions League? Lo United è un top club…”

Ha appena rinnovato il proprio contratto con il club fino al 2023, Alphonse Areola, portiere del Paris Saint Germain, è intervenuto a margine della conferenza stampa in vista del match contro il Nantes, e ha parlato del suo futuro nel club, del rapporto con il suo compagno di reparto Buffon e della prossima sfida di Champions League contro il Manchester United, valida per gli ottavi di finale.

RINNOVO E FUTURO – “Per me era molto importante avere delle basi a lungo termine. Confido molto nel nostro allenatore Thomas Tuchel, ho anche parlato con lui. Il rinnovo è un bell’attestato di fiducia da parte del club, è un bel gesto: ora sta a me dimostrare di meritarlo”. Poi, sulla sana rivalità con Buffon: “L’alternanza con Buffon? Per ora sono felice di ciò che sta succedendo. Gigi è sempre stato il mio idolo e ora ho la possibilità di allenarmi con lui, così facendo posso solo crescere”. In vista della Champions League, poi mette in guardia i suoi: “Il Manchester United? Noi aAbbiamo avuto qualche problema durante la fase a gironi, ma ne siamo usciti più forti. Ora ci aspettano i Red Devils, con o senza Mourinho restano sempre un top club”.