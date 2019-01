Psg, Buffon a Neymar e Mbappé: “Vincerete i prossimi cinque Pallone d’Oro…”

“Sono uno dei motivi che mi ha spinto a scegliere il Paris Saint-Germain”. In questo modo Gianluigi Buffon, portiere del Psg ed ex Juventus ha iniziato a parlare dei due compagni nel club francese Neymar e Mbappé.

Ospite della trasmissione in onda su Eurosport Les Boghoss, e come riporta Le Parisien, l’estremo difensore campione del mondo con l’Italia nel 2006 ha affrontato diversi temi importanti relativi alla sua nuova esperienza in Francia, soffermandosi, appunto, anche sui due talenti del club parigino.

ELOGIO – Dall’alto della sua esperienza, Buffon non ha dubbi e sui compagni ha affermato: “Kylian lo conosciamo tutti. Ha 19 anni, il mondo e una vita dalla sua. Se decide che deve vincere 5 Pallone d’Oro in 10 anni lo farà. Tutto dipende da lui”. E sul più grande, ma sempre giovane Neymar, il portiere ha commentato: “Neymar ha una classe, un talento e una tecnica che probabilmente non avevo mai visto prima. Parlo spesso con lui, e gli dico ‘Cavolo hai 26 anni e dovresti già aver vinto un Pallone d’Oro. Non devi fermarti solo perché ci sono Messi e Ronaldo. Sei forte come loro. I prossimi 5 anni devi vincerne 3. Tre per te e due per Kylian'”.