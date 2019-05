Psg, Dani Alves: “Neymar? Scommetto la Torre Eiffel che…”

Futuro ancora in bilico, quello di Neymar. Il brasiliano, finito al centro di un caso al Paris Saint-Germain per aver raggiunto il Brasile senza il permesso del tecnico Thomas Tuchel, potrebbe lasciare la Francia al termine della stagione e del futuro dell’attaccante, ai microfoni di ESPN, ha parlato il suo connazionale nonché compagno di squadra Dani Alves.

SCOMMESSA – “Giocarmi una cena che Neymar rimane al Psg? Troppo poco, giochiamoci la Torre Eiffel. Qui ancora non ha completato il suo lavoro, in questo momento non è felice per via dei risultati che non sono arrivati ed è giusto sia così. Se fosse stato felice senza aver raggiunto gli obiettivi, gli avrei dato uno schiaffo sul collo”.

REAL E BARCELLONA – “Il Real Madrid? Se mi chiamasse direi di no e farei lo stesso se mi contattasse per chiedermi di Neymar. Barcellona? Lì la gente non vuole riconoscere di aver bisogno di lui: con quell’ego non si va da nessuna parte”.

MBAPPÉ – “È ancora molto giovane e diventerà ancora più forte di quello che è già. Come Messi però non c’è nessuno…”.