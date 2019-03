Psg, Edmundo avvisa Neymar: “Pensa alla carriera, di carnevali è piena la vita…”

Fa discutere il comportamento di Neymar, che, reduce da un infortunio alla caviglia, è stato pizzicato a Rio de Janeiro a festeggiare il carnevale. Ad ammonire l’attaccante brasiliano del Psg è arrivato anche l’intervento del suo connazionale Edmundo, che a Fox Sports Brazil ha così dichiarato: “Io non sono certamente la persona migliore per dare consigli a Neymar, anche perché, una volta, lasciai la mia squadra per andare al carnevale, ma spero possa ascoltare il mio consiglio: deve pensare prima alla sua carriera, perché la carriera di un calciatore dura poco, mentre di carnevali è piena tutta la vita. Quando ero alla Fiorentina, io avevo un ruolo importante in squadra, poi però andai in Brasile e perdemmo il titolo. Rui Costa non mi ha mai perdonato per quello”.