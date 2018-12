Psg, gli auguri ai bambini tifosi: Buffon diventa Babbo Natale

Anche il Paris Saint-Germain partecipa ai tanti auguri di Buon Natale delle squadra di calcio. In che modo? I giocatori si vestono con maglioni, cappellini e pantofole in pieno stile natalizio.

Ma c’è un giocatore, in particolare, che si trasforma più di tutti ed è una vecchia conoscenza del nostro calcio: Gianluigi Buffon.

BABBO BUFFON – L’ex portiere della Juventus, forse per un fatto puramente anagrafico, ha deciso di diventare a tutti gli effetti Babbo Natale. Per far felici i bambini, tifosi del club parigini, l’estremo difensore entra in scena, si siede sul trono e parla ai giovani tifosi. Il club francese, tramite il proprio profilo Instagram, tiene a precisare: “Il Natale è soprattutto per i bambini. E sicuramente non dimenticherranno questo momento”.