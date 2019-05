Psg, guai per Neymar: maxi squalifica dopo la manata al tifoso

Nuovi guai per Neymar, asso del Paris Saint-Germian. Dopo la squalifica in Champions League per gli insulti all’arbitro nella sfida con il Manchester United, l’attaccante brasiliano è stato protagonista in negativo al termine della finale di Coppa di Francia contro il Rennes con una manata all’indirizzo di un tifoso.

Come ci si attendeva, per O’Ney è arrivata la sentenza della FFP che ha deciso di dargli una lunga squalifica. Neymar ha rimediato la squalifica per tre partite più due con la condizionale. Fatto curioso è che la sospensione partirà da lunedì 13 maggio e quindi, l’asso del Psg potrà disputare la gara di sabato in trasferta contro l’Angers e chiudere dunque la stagione in Francia senza salutare dal campo il proprio pubblico. Il Paris Saint-Germain concluderà la stagione, dopo la gara di questa settimana, con le sfide contro Digione e Reims, la prima al Parco dei Principi.