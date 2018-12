Psg, i primi vent’anni di Mbappé: “Il compleanno più bello? Al Real Madrid…”

Oggi, giovedì 20 dicembre, Kylian Mbappé compie vent’anni. Un giovanissimo, malgrado il suo talento sia già esploso da almeno un paio di stagioni, quando con la maglia del Monaco ha catturato l’attenzione dei club più ricchi del mondo. Una breve carriera già ricca di gol e soddisfazioni, tra cui quella più grande che possa esistere per un calciatore: diventare campione del mondo con la maglia della propria nazionale. Nel corso di un’intervista rilasciata a Le Parisien, il ragazzo prodigio ha così confessato: “Il mio compleanno più bello? Per i miei 14 anni ho avuto la possibilità di allenarmi per una settimana con il Real Madrid: lì c’erano Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo. Poi, il giorno del compleanno, ho potuto conoscere tutti i giocatori. Un’esperienza fantastica”.

E alla domanda su quale regalo vorrebbe ricevere per i suoi vent’anni, Mbappé ha risposto senza esitazioni: “Vorrei riuscire a vincere la Champions League con il mio Paris Saint-Germain“.