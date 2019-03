Psg, il ds Henrique: “Rabiot? Inaccettabile mancanza di professionalità”

Continuano le tensioni tra il Paris Saint-Germain e Adrien Rabiot. Il centrocampista, finito sotto accusa per alcuni suoi atteggiamenti, ha dovuto incassare anche le parole del ds dei francesi Antero Henrique, che, ai microfoni di RMC, ha così commentato il comportamento del giocatore, recatosi in discoteca a festeggiare dopo l’eliminazione della sua squadra dalla Champions League per mano del Manchester United: “È un comportamento inaccettabile, con una mancanza di professionalità incredibile. Gli ricordo che fino al 30 giugno è sotto contratto: è quindi ancora un nostro calciatore a tutti gli effetti”.

Su Rabiot si registra l’interesse di numerosi club, tra cui quello della Juventus, alla ricerca dell’ennesimo colpo di mercato a parametro zero.