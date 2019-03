Psg, la rabbia dei tifosi: “Ancora una volta zimbelli d’Europa”

Una clamorosa eliminazione, quella subita dal Paris Saint-Germain in Champions League. Dopo aver espugnato per 2-0 l’Old Trafford nella gara di andata, i francesi sono stati battuti a domicilio per 3-1 dal Manchester United, che si è così guadagnato l’accesso ai quarti. Un ko che i tifosi parigini non hanno affatto preso bene, tanto che gli ultras, in segno di delusione e di protesta, hanno deciso di inviare una dura lettera alla società.

“ZIMBELLO D’EUROPA” – “Siamo di nuovo lo zimbello d’Europa. Il nostro sostegno è stato ricambiato con vergogna e disprezzo. Noi restiamo fedeli al Psg, composto però da mercenari interessati più al loro stipendio che a difendere il nostro simbolo. Non accetteremo più che i nostri colori vengano sporcati in questo modo”.