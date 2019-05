Psg, Neymar e la presunta rissa con Draxler: la società nega e si scaglia contro la stampa

Nubi in casa Paris Saint-Germain dopo le indiscrezioni riportate nei giorni scorsi da Le Parisien. Secondo la stampa francese, infatti, all’interno dello spogliatoio parigino sarebbe volato, oltre che parole grosse, anche qualche colpo.

Protagonisti della rissa, Neymar e Draxler.L’attaccante brasiliano, secondo il quotidiano, è stato accusato dal tedesco di giocate troppo individuale. Dal canto suo, il brasiliano ha risposto accusando il compagno di passaggi troppo difensivi e poco utili al gioco della squadra. Da qui una rissa che sarebbe divenuta non solo verbale.

La reazione del club è stata quasi immediata e tramite l’account ufficiale Twitter, ecco lo sfogo: “Strano gioco quello de Le Parisien che presenta un fenomeno del calcio mondiale come un giocatore che si batte con i compagni in spogliatoio: come ci si può inventare cose simili? eravate nello spogliatoio?”. Dopo aver vinto la Ligue 1, ma aver fallito la Coppa di Francia, non è certo un bel momento per i francesi che nella prossima stagione saranno chiamati al riscatto.