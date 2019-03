Psg, Neymar fa ancora discutere: recupera dall’infortunio…al carnevale di Rio

Continua la corsa contro il tempo per l’asso del Paris Saint-Germain Neymar. Il brasiliano, reduce dall’infortunio alla caviglia, procede nel recupero dopo il guaio fisico. L’attaccante, che ha già saltato diversi appuntamenti importanti di campionato e la sfida contro il Manchester United di Champions League, dovrebbe poter ricominciare ad allenarsi nelle prossime settimane.

Sul suo recupero, però, ultimamente ci sono tante perplessità. Se da una parte c’è chi dice che il giocatore sente ancora dolore, dall’altra Neymar smentisce tutti mostrandosi spesso sui social in atteggiamenti che direbbero l’esatto contrario. L’ultimo episodio, infatti, lo vede protagonista al carnevale di Rio. Il brasiliano, ieri era presente ai festeggiamenti per il carnevale, e ha scatenato l’ira dei tifosi parigini, e non solo, che aspettano da settimane il suo ritorno in campo. Neymar tornerà in giornata a Parigi in vista della partita di domani dei suoi compagni contro il Manchester United in Champions League, ma intanto alcuni commentano: “In piena convalescenza…si diverte”.

Anche in Spagna, Sport, ha commentato: “Samba e baci, così recupera Neymar“.