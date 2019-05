Psg, Neymar riflette sul suo futuro. E il Real…

Ore di riflessione per Neymar. Secondo quanto raccolto da AS, l’attaccante del Paris Saint-Germain, in questi giorni, starebbe pensando alle prossime tappe della sua carriera. Forte di un contratto con i francesi fino al 2022, il brasiliano starebbe valutando diverse possibilità, dalla permanenza a Parigi all’addio. Con il Real Madrid che sarebbe alla finestra.

FLORENTINO PEREZ – L’attaccante è infatti il grande sogno di Florentino Perez, che più volte, in passato, ha cercato di portarlo alle merengues. Neymar, da parte sua, gradirebbe la destinazione spagnola, ma non avrebbe fretta di prendere una decisione: prima infatti c’è la Copa America da affrontare, con il giocatore che, dopo la delusione mondiale dello scorso anno, vuole portare la sua nazionale alla conquista del trofeo.