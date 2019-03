Psg, pronta la rivoluzione: anche Cavani e Di Maria potrebbero partire

Una clamorosa eliminazione, quella subita dal Paris Saint-Germain. I francesi, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sono stati battuti in casa per 3-1 dal Manchester United, che si è guadagnato il passaggio del turno grazie ad un rigore realizzato proprio negli ultimi istanti di gara da Rashford. E adesso il club parigino, secondo quanto riporta Le Parisien, sarebbe pronto ad attuare una vera e propria rivoluzione. Sono già tre i giocatori sul punto di partenza: Jesé Rodriguez, Thomas Meunier e Christopher Nkunku. A questi si potrebbero aggiungere due pezzi da novanta: il Psg sarebbe infatti pronto ad ascoltare eventuali offerte per Edinson Cavani e Angel Di Maria. Inoltre anche Dani Alves sarebbe pronto all’addio: il brasiliano, che ha il contratto in scadenza a giugno, ha rifiutato l’ultima offerta di rinnovo. Su di lui, infatti, avrebbe già messo le mani il Manchester City.