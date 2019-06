Psg, spunta la nuove maglia da portiere: Buffon vestirà total black

La Ligue 1 potrebbe vedere Gianluigi Buffon e Alphonse Areola in total black. Il sito specializzato Footyheadlines, attraverso i propri canali ufficiali social, ha anticipato la nuova divisa che molto probabilmente vestirà i portieri del Paris Saint-Germain nella prossima stagione.

Tutta nera e firmata Air Jordan. La maglia sarà senza particolari grafiche o applicazioni. La caratteristica più interessante della divisa Jordan PSG 19-20 sarà appunto il logo Air Jordan sul colletto interno. Lo sponsor, ALL, dovrebbe essere bianco e al centro. Rispetto allo scorso anno, in cui i portieri aveva divise molto simili a quelle dei giocatori di movimento, per la prossima annata si avranno divise più facilmente riconoscibili anche a distanza.