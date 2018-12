Psg, svaligiata la casa di Thiago Silva

Brutta sorpresa per il difensore del Paris Saint-Germain Thiago Silva. Di ritorno a casa dopo il match di campionato vinto per 1-0 contro il Nantes, il giocatore ha trovato la propria abitazione svaligiata. Secondo quanto riportato da L’Equipe, chi si è introdotto nella villa del brasiliano è riuscito a portarsi via un bottino di diverse centinaia di migliaia di euro, compreso un orologio di lusso dal valore di circa 600.000 euro. Al momento del furto non era presente nessuno nella casa del calciatore, in quanto Thiago Silva era in campo, mentre la moglie si trovava in Brasile per trascorrere le festività natalizie.

Non è la prima volta che un tesserato della società parigina rimane vittima di un furto: nel 2017 era infatti toccato all’allenatore Unay Emery, mentre lo scorso mese analoga sorte era capitata all’attaccante Eric Maxim Choupo-Moting, la cui abitazione è stata svaligiata durante lo svolgimento della gara di Champions League tra Psg e Liverpool.