Psg, Tuchel: “Neymar e Mbappé? Potrebbero partire, sappiamo come funziona il calcio…”

Il futuro di Neymar e Mbappé potrebbe essere lontano dal Paris Saint-Germain. A confermarlo, nel corso di una conferenza stampa, è stato lo stesso tecnico dei parigini Thomas Tuchel, che non ha chiuso le porte ad una partenza dei due. Queste le parole riportate da AS.

PERMANENZA – “È chiaro che come allenatore vorrei che restassero entrambi, tuttavia sappiamo come funziona il calcio e non siamo ingenui. Se dovessero partire, andrebbero trovate delle soluzioni alternative”.

MBAPPÉ – “Con Kylian parlo ogni giorno e lui sa quello che voglio: abbiamo un rapporto di fiducia tra noi e non voglio perdere la testa con questo discorso. Mbappé ha degli obiettivi, è molto intelligente e forse ha pensato che fosse il momento di dirlo, ma, come tutti i giocatori del Psg, è chiamato ad assumersi delle responsabilità”.