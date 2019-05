Psg, Tuchel si conferma: “Qui anche la prossima stagione, se andrò via non sarà colpa mia…”

Nonostante il titolo di campione di Francia conquistato, il Paris Saint-Germain chiude il campionato con una sonora sconfitta per 3-1 in casa del Reims. Protagonista in negativo anche Gianluigi Buffon, complice nelle reti messe a segno dai rivali con alcune incertezze.

Al termine della gara, come riporta Le Parisien, il tecnico dei francesi Thomas Tuchel ha parlato del suo futuro ma anche di quello del portiere italiano.

“Se sarà l’allenatore anche nella prossima stagione? Penso di sì. Ad oggi posso dire che sarò io. Poi, se succederà diversamente non sarà colpia mia. Nel calcio tutto cambia ogni giorno, mi chiedete spesso se sarò ancora qui e…io ripeto, ad oggi sì”. E a proposito di futuro: “Cosa servirà per migliorare? Ritrovare il nostro spirito, con rigore nelle decisioni e anche il mercato sarà essenziale”. Un pensiero anche su Buffon, autore di una prova non all’altezza della sua fama: “Chi sarà il portiere titolare della prossima stagione? Adesso non so. Prima dell’inizio del campionato decideremo chi sarà il numero 1. Ci deve essere una gerarchia chiara”.