Psg, ultras infuriati. Lettera minatoria al club: “Mercenari, siete una vergogna”

La sconfitta di Champions contro il Manchester United non è stata digerita dai tifosi del Psg. Il k.o. contro gli inglesi è sembrato ancora più imbarazzante considerando che Ole Gunnar Solskhaer era senza dieci dei suoi giocatori. Gli uomini di Thomas Tuchel sono stati sfortunati a subire un rigore contestato. I sostenitori dei parigini, tuttavia, non hanno voluto sentire scuse e hanno ricordato che il club è già stato eliminato dalla Champions League in circostanze simili. Due stagioni fa, il PSG è uscito dalla competizione dopo una sconfitta per 6-1 contro il Barcellona nella gara di ritorno degli ottavi, nonostante il 4-0 in casa dei catalani. La protesta è stata messa nero su bianco in una lettea che i tifosi hanno inviato alla società: “Eccoci di nuovo a essere lo zimbello dell’Europa. Per l’incessante sostegno che hai avuto, in cambio ci state dando la vergogna e il disprezzo – hanno scritto i tifosi – Noi restiamo fedeli al PSG, che merita di meglio di un miserabile gruppo di mercenari più interessati al loro reddito che a difendere il nostro stemma. Non accetteremo più di sporcare i nostri colori e l’onore della nostra città in questo modo.”